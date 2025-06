Trio lancia droga e cellulari a Mammagialla nei pacchi anche crack e cocaina

trio lancia droga e cellulari a Mammagialla nei pacchi, anche crack e cocaina. Crack, cocaina, hashish e telefonini entrati nel carcere di Viterbo dopo essere stati lanciati dalle mura perimetrali del penitenziario. Un "regalo" per i detenuti arrivato a pochi giorni dal Natale da tre giovani, sorpresi e arrestati in flagranza mentre tentavano di consegnare illegalmente il carico. Un episodio che mette in luce le sfide della sicurezza penitenziaria e la lotta al traffico di sostanze illegali.

droga - cellulari - mammagialla - crack

