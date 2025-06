TrigNO replica ai gossip sulla rottura con Chiara Bacci | forte gesto

Il mondo dello spettacolo è scosso da una recente polemica che coinvolge Trigno, vincitore di Amici 24, e Chiara Bacci. Tra like sospetti e silenzi pubblici, l'attenzione si concentra sul forte gesto del cantante, che ha generato commenti e supposizioni sui social. Ma cosa c’è davvero dietro questa intricata vicenda? La risposta potrebbe sorprendere tutti, rivelando verità nascoste e sorprendenti colpi di scena.

TrigNO, all'anagrafe Pietro Bagnadentro e vincitore della categoria canto di Amici 24, sta facendo discutere per la situazione con Chiara Bacci. Il cantante è finito al centro di una bufera social dopo che alcuni utenti hanno notato dei like sospetti lasciati a una ragazza su Instagram. A far rumore è stato anche il silenzio (apparente) della fidanzata, ballerina conosciuta proprio nel programma. Lei però nelle ultime ore ha dato segnali inequivocabili attraverso like mirati a post dal contenuto eloquente. Amici: il like galeotto di TrigNO che ha scatenato tutto. Tutto è iniziato con una segnalazione arrivata ad Amedeo Venza, esperto di gossip molto seguito su Instagram.