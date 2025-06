Trent' anni fa la vittoria del concorso che le ha cambiato la vita Riservata ed elegante è una della attrici più amate delle serie tv 

Trent’anni fa, la vittoria di un concorso le cambiò per sempre la vita, ma il suo splendore è rimasto intatto nel tempo. Anna Valle, da Miss Italia a simbolo di eleganza e talento, incanta ancora il pubblico con la sua presenza magnetica. A cinquant’anni, la sua bellezza e raffinatezza sono più affascinanti che mai, pronta a conquistare i cuori nelle nuove avventure televisive. Scopriamo il segreto del suo fascino senza tempo.

C he il tempo passa lo ricorda il calendario, non certo lei. Perché Anna Valle, a cinquant’anni appena compiuti, è ancora più bella di quando nel 1995 fu incoronata Miss Italia. Oggi è un’attrice di successo, volto amatissimo della fiction italiana, tra le più eleganti e riconoscibili del piccolo schermo. “Sorelle”, la nuova fiction Rai di Cinzia TH Torrini con Anna Valle. La clip in esclusiva X Leggi anche › Anna Valle: «Sono una donna aquilone e dico sempre sì» Anna Valle: l’attrice ex Miss Italia compie 50 anni. Attrice capace di portare in scena personaggi intensi e credibili, Anna Valle lontano dal set si fa riconoscere per il portamento da diva e lo stile da donna vera: di classe senza mai essere snob, tanto bella ed elegante quanto alla mano. 🔗 Leggi su Iodonna.it