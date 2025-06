Trent’anni fa il referendum Sfida fra politica e tv private E gli italiani votarono Silvio

Trent'anni fa, il referendum segnò lo scontro tra politica e tv private, portando gli italiani a scegliere Silvio Berlusconi. Un percorso che ha plasmato l’Italia moderna, tra programmi televisivi iconici, alleanze politiche e media che si trasformano in strumenti di potere. Ma sull’altro binario, quello televisivo, la ...

Per anni, anche prima della discesa in campo, la Fininvest era stata al centro delle attenzioni della politica, suo malgrado. Da una parte c'erano Canale 5, Italia 1 e Rete 4, con i loro programmi e con i loro film. Dall'altra c'era il racconto che ne facevano partiti e giornali, a cominciare dall'amicizia fra Berlusconi e Craxi. Con la nascita di Forza Italia, tutti vedono l'azienda farsi partito. Ma sull'altro binario, quello televisivo, la vita della Fininvest continua come sempre. Serve, per paradosso, che l'azienda venga, esplicitamente, portata innanzi agli elettori perché ne emerga di nuovo e chiaramente la dimensione imprenditoriale.