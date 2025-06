Trent Alexander-Arnold commette un errore difensivo al debutto del Real Madrid

Il debutto di Trent Alexander-Arnold con il Real Madrid si trasforma in una delusione: un errore difensivo durante la sfida contro Al Hilal mette in luce le sfide di un trasferimento attesissimo. Alla vigilia, tutti sognavano grandi prestazioni dal talento inglese, ma il campo riserva sorprese. La domanda ora è: come reagirà il giovane difensore? La stagione è appena iniziata e le sorprese sono dietro l’angolo…

Notizia fresca giunta in redazione: Trent Alexander-Arnold durante la sua conferenza stampa del Real Madrid (foto di Burak AkbulutAnadolu via Getty Images) Il difensore internazionale dell’Inghilterra Trent Alexander-Arnold è stato consegnato il suo debutto nel Real Madrid nella Coppa del Mondo del Club FIFA contro Al Hilal oggi. Il 26enne si sarebbe aspettato di fare una performance determinante per il suo nuovo club al suo debutto. Tuttavia, le cose non sono andate secondo i piani per lui nella prima metà della partita della Coppa del Mondo del Club. Si è unito al Real Madrid con un trasferimento gratuito all’inizio di questa estate e cercherà di aiutarli con grandi trofei la prossima stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

