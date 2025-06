Trenitalia informa | Linea Napoli-Roma modifiche alla circolazione

Se viaggiate tra Napoli e Roma, tenete presente le modifiche alla circolazione sulla linea via Cassino. Trenitalia informa che, a causa di lavori presso la stazione di Rocca d’Evandro, dal 21 al 23 giugno, il servizio sarà temporaneamente sostituito da bus nelle tratte coinvolte. Rimanete aggiornati per pianificare al meglio il vostro viaggio e arrivare puntuali a destinazione!

TRENITALIA: LINEA NAPOLI-ROMA (VIA CASSINO), MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE PER LAVORI ALLA STAZIONE DI ROCCA D’EVANDRO dalle ore 6.30 del 21 giugno alle ore 4.30 del 23 giugno attivo servizio con bus nelle tratte interrotte Napoli, 19 giugno 2025 – Dalle ore 6.30 del giorno 21 giugno alle ore 4.30 del giorno 23 giugno 2025 sarĂ modificato il programma di circolazione . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Trenitalia informa: Linea Napoli-Roma modifiche alla circolazione

In questa notizia si parla di: napoli - trenitalia - roma - circolazione

#Trasporti: Mattinata di caos sulla linea AV Roma–Napoli: guasto agli impianti di circolazione, treni cancellati o in ritardo fino a 170 minuti. #RomaNapoli #AltaVelocità #TreniInRitardo #Disagi #Trenitalia #Italo #AV #NanoTV Vai su X

#DallItalia #Trasporti - Mattinata di caos sulla linea #AV Roma–Napoli: guasto agli impianti di circolazione, treni cancellati o in ritardo fino a 170 minuti. Disagi pesanti alla stazione #RomaTermini e #NapoliCentrale e lungo tutta la tratta. #RomaNapoli #AltaVel Vai su Facebook

Treni, forti ritardi sulla Roma-Napoli, caos e disagi a Termini. Mercoledì e giovedì modifiche alla circolazione per lavori sulla linea; Due giorni di lavori, modifiche e cancellazioni per i treni regionali del Lazio; Incubo alta velocità : treni in ritardo fino a 170 minuti e cancellazioni per un guasto sulla linea Roma-Napoli.

Guasto a un treno, circolazione rallentata e ritardi sulla Roma- Napoli via Formia - Il traffico ferroviario è tornato regolare intorno alle 8,30 ma Intercity e regionali hanno accumulato ritardi fino a 60 minuti ... Riporta latinatoday.it

Alta Velocità Roma-Napoli, guasti e caos: treni cancellati e ritardi di oltre due ore - Giornata di pesanti disagi per quanto concerne la circolazione dei treni dell'Alta Velocità in servizio lungo la tratta Roma- Secondo msn.com