Treni in ritardo pendolare non riesce a prendere le coincidenze | Così ho perso l?esame della vita

Tra treni in ritardo e coincidenze sfuggite, il pendolare rischia di perdere le occasioni più importanti. Come nel mio caso, tra Pordenone e Pescara, un viaggio all'alba per risparmiare sul pernottamento si trasforma in una corsa contro il tempo. La sveglia suona, il cambio a Bologna, eppure, nonostante tutto, arrivo puntuale, pronto a cogliere l’opportunità che cambia la vita...

PORDENONE - Il viaggio in treno di notte per risparmiare sul pernottamento, la sveglia all?alba, il cambio a Bologna, l?arrivo puntuale a Pescara per le 8.30, in tempo per partecipare a.

Uomo investito sui binari a Trani, disagi sulla linea Pescara-Bari: treni in ritardo fino a 200' - Oggi, un tragico incidente a Trani ha causato disagi significativi sulla linea Pescara-Bari, con treni in ritardo fino a 200 minuti.

