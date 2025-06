Tre nuove telecamere ai semafori dove fioccano multe per chi passa con il rosso a Monza | la mappa dei T-Red

A Monza i T-Red stanno per aumentare. Alcune postazioni di rilevazione delle infrazioni semaforiche¬†sono fisse¬†e altre¬†fino a poco fa erano¬†"mobili" cio√® presidiate a rotazione. Tre nuove telecamere sono invece in arrivo. La prossima accensione di tre occhi elettronici per rilevare le infrazioni. 🔗 Leggi su Monzatoday.it ¬© Monzatoday.it - Tre nuove telecamere ai semafori, dove fioccano multe per chi passa con il rosso a Monza: la mappa dei T-Red

