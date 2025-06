Tre nuove postazioni di bike sharing vicino al Fazzi in piazza Palio e nel campus di Ecotekne

Le nuove postazioni di bike sharing a Lecce rappresentano un passo avanti verso una mobilità più sostenibile e conveniente. Situate vicino al Fazi, in Piazza Palio e nel campus di Ecotekne, queste stazioni offriranno ai cittadini un modo pratico ed ecologico per spostarsi in città. Un'iniziativa che fa della mobilità green una priorità, contribuendo a ridurre traffico e inquinamento. Il futuro di Lecce si muove su due ruote, e il viaggio sta per cominciare...

LECCE – Saranno attivate a breve in quel di Lecce tre nuove stazioni di bike sharing. Il progetto annunciato dall'amministrazione di Palazzo Carafa rientra nella proposta progettuale Lesmos (LeBike Sharing Mobility System), con il quale l'associazione Ruotando è risultata assegnataria delle.

