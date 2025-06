Tre giorni fa l’incidente in scooter Archini è morto in ospedale

Una tragedia scuote Monte Isola: Egidio Archini, 58enne residente a Sinchignano, ha perso la vita dopo un incidente in scooter avvenuto tre giorni fa in via Menzino. La scena, purtroppo, si è consumata all’improvviso, quando un turista in bicicletta si è bloccato senza preavviso, costringendo Egidio a frenare bruscamente. Un tragico episodio che ricorda quanto sia fondamentale prestare attenzione sulle strade di montagna.

Tragedia a Monte Isola. Dopo tre giorni di agonia è morto il 58enne Egidio Archini, residente con la famiglia nella frazoine collinare di Sinchignano. Viaggiava con il suo scooter in via Menzino, non distante dal residence la Perla. All’improvviso ha dovuto frenare perché un turista in bicicletta ha frenato improvvisamente bloccandosi in mezzo alla strada e senza guardare. Via Menzino porta dalla parte alta del paese verso quella bassa dove si trovano Sensole, Peschiera Maraglio e poi Carzano. Al momento non è chiaro se il 28enne sulla bici, un ragazzo nordafricano a Monte Isola per svago, abbia delle colpe. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tre giorni fa l’incidente in scooter. Archini è morto in ospedale

In questa notizia si parla di: giorni - scooter - archini - morto

Incidente a Palombara Sabina, scontro tra moto e scooter: 18enne muore dopo 6 giorni di agonia - Un tragico incidente scuote Palombara Sabina: Augusto Pennacchi, 18enne appassionato di moto, ha perso la vita dopo sei giorni di agonia.

Non ce l'ha fatta il 58enne Egidio Archini, residente sull'isola, coinvolto in un sinistro avvenuto nel primo pomeriggio di domenica in località Menzino. Vai su Facebook

Incidente tra uno scooter e una bici: Egidio è morto in ospedale; Incidente tra scooter e bici a Montisola, 58enne muore dopo tre giorni di agonia; Tre giorni fa l’incidente a Montisola: non ce l’ha fatta Egidio Archini.

Si scontra con lo scooter contro una bici a Monte Isola: Egidio Archini muore 3 giorni dopo in ospedale - Egidio Archini è deceduto ieri, 18 giugno, in ospedale per le gravi ferite riportate nell’incidente. Segnala fanpage.it

Incidente tra uno scooter e una bici: Egidio è morto in ospedale - L’uomo era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto domenica 15 giugno in località Siviano, mentre viaggiava in ... Si legge su bresciatoday.it