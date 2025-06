Tre donne e gli sconvolgimenti dell’amore Viaggio intimo e ironico nelle dinamiche di coppia

Tre donne, tre storie di amore e scoperta che sfidano le convenzioni, tra intimità e ironia, in un viaggio emozionante tra le pieghe delle relazioni di coppia. Sotto la luce di Lione, il film di Mouret svela i meccanismi spesso insicuri e tragicomici dei sentimenti umani, offrendo alternative più autentiche e coinvolgenti a un cinema che ama giocare con le sfumature dell’inettitudine romantica. Un racconto che invita a riflettere...

Tre donne e le vie introverseestroverse delle loro relazioni amorose, a ridosso di certi maschi che, come sempre nel cinema di Mouret, si alternano (col feticcio Macaigne) a fare e rifare la propria incompetenza annegata nelle parole o nella inettitudine sentimentale. Qui con qualche alternativa più attraente. In una scenografia degli interni ormai riconoscibile, sapiente e manierista, con quinte e angolazioni metaforiche, e un incipit a Lione modello Manhattan, si apprezza la profondità di analisi del cuore femminile, ma è fin troppo scoperto il sistema razionale che decide chi sono e cosa faranno i personaggi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tre donne e gli sconvolgimenti dell’amore. Viaggio intimo e ironico nelle dinamiche di coppia

In questa notizia si parla di: donne - sconvolgimenti - amore - viaggio

EVENTO RINVIATO Ritanna Armeni presenta il suo romanzo: "A ROMA NON CI SONO LE MONTAGNE" Il romanzo di via Rasella: lotta, amore e libertà, Ponte alle Grazie 2025 Giovedì 12 giugno ore 21.00 Piazza Papa Giovanni Paolo II - Loc. Ca’ Vai su Facebook

Tre donne e gli sconvolgimenti dell’amore. Viaggio intimo e ironico nelle dinamiche di coppia.

Tre amiche e gli sconvolgimenti dell'amore: intervista con il regista Emmanuel Mouret - Uno dei cantori delle disavventure amorose del cinema francese contemporaneo, Emmanuel Mouret è in arrivo nelle sale italiane con il suo Tre amiche, presentato in concorso allo scorso Festival di Vene ... Si legge su comingsoon.it

Uomini e donne, Gianmarco e Cristina avvistati in partenza: viaggio d'amore in Sardegna - Alcuni fan hanno incontrato la coppia all'aeroporto, in partenza per la loro prima vacanza insieme dopo la scelta ... Lo riporta it.blastingnews.com