Tre date imperdibili per gli amanti del cinema di Milano!

A giugno il cinema all'aperto di Anteo arriva a Casa EMERGENCY, in via Santa Croce 19, con tre serate dedicate alla proiezione di film e documentari legati a temi cari all'Ong. Il 22, 23 e 24 giugno, il giardino della sede di EMERGENCY ospiterĂ e darĂ il via alla programmazione cinematografica "Anteo nella Città ", il cinema itinerante di Anteo che da giugno a settembre attraversa i municipi milanesi. A Casa EMERGENCY ogni serata inizierĂ alle 21.00 con un aperitivo seguito da un breve intervento sui temi centrali della proiezione. Nella prima serata di domenica 22 giugno, sarĂ proiettato  No other land, vincitore del premio Oscar '25 come miglior documentario e risultato di una collaborazione tra quattro registi palestinesi e israeliani.

