Travolto da un' auto in galleria | tragedia nella notte morto camionista turco

Una tragedia sconvolge la notte in una galleria: un camionista turco di 30 anni perde la vita dopo essere stato investito da un'auto in transito. I soccorritori del 118 hanno tentato disperatamente di salvarlo, ma purtroppo ogni tentativo è risultato inutile. Questa drammatica vicenda ci ricorda quanto sia fragile la vita sulle nostre strade e l’importanza della massima attenzione alla guida. La comunità si stringe intorno al dolore della famiglia e degli amici.

I sanitari del 118 sul posto hanno tentato in tutti i modi di salvarlo, ma dopo oltre 30 minuti di manovre rianimatorie per lui non c'è stato nulla da fare. E' morto dopo essere stato travolto da un'autovettura in transito il camionista di nazionalità turca classe 1993 e che, qualche minuto dopo.

