Trasporto pubblico il piano dell’Unione per gli otto comuni del Trasimeno

Scopri come l’Unione dei Comuni del Trasimeno si impegna a rivoluzionare il trasporto pubblico con un ambizioso piano da oltre 12 milioni di euro, inserito nella Strategia Nazionale Aree Interne. Tra interventi innovativi e sostenibili, emerge anche la creazione di un Piano Urbano che mira a migliorare la mobilità e la qualità di vita dei cittadini. Un passo deciso verso un futuro più efficiente e connesso.

Tra le schede di intervento approvate e presentate dall’Unione dei Comuni del Trasimeno nell’ambito della Strategia nazionale aree interne (Snai), per cui l’Unione è stata finanziata da Regione Umbria nel 2024 per oltre 12 milioni di euro, vi è anche un progetto per realizzare un Piano urbano. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Trasporto pubblico, il piano dell’Unione per gli otto comuni del Trasimeno

In questa notizia si parla di: unione - piano - comuni - trasimeno

Dubbi della Cassazione sul piano Albania: rinviate due cause alla Corte di giustizia dell’Unione europea - La Cassazione italiana solleva interrogativi sul piano albanese per i migranti, rinviando due casi alla Corte di giustizia europea.

Trasporto pubblico locale, al via il Piano dell’Unione per i comuni del Trasimeno; Trasporto pubblico potenziato per gli otto comuni del Trasimeno; Oltre 12 milioni per il lago. Via ai progetti dei territori: È un grande risultato.

Unione dei Comuni del Trasimeno: proposti test estensivi “Pit Stop” alla Regione - Per il Sindaco di Panicale e Assessore alle Politiche Sociali dell’Unione dei Comuni del Trasimeno, Giulio Cherubini, “si tratta di due ipotesi di lavoro concrete e pronte ad essere messe in ... Scrive ansa.it

FdI, sul Trasimeno risultato grazie a Giunta di centrodestra - "Dopo anni di immobilismo dell'Unione dei Comuni, si compie un atto decisivo: firmato l'accordo tra Umbria e Toscana per destinare parte delle acque della diga di Montedoglio al soccorso al Lago Trasi ... Segnala ansa.it