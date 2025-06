Trasporti sciopero 24 ore da stasera

Venerdì nero per i trasporti: uno sciopero di 24 ore, proclamato dai sindacati di base, sta per paralizzare treni, aerei, metro, tram e navi. Le prime ripercussioni si sentiranno già da stasera alle 21, con disagi previsti in tutta Italia per chi deve spostarsi. È fondamentale conoscere le alternative e pianificare con anticipo, perché questa giornata potrebbe cambiare i tuoi piani di viaggio. Restate aggiornati per affrontare al meglio questa difficile giornata.

9.46 Venerdì nero per i trasporti: i sindacati di base hanno indetto uno sciopero generale nel pubblico e nel privato. Previsti disagi per chi deve viaggiare in treno, aereo o per chi deve spostarsi in città con metro, tram e bus, o prendere una nave. Lo stop di 24 ore proclamato da Cub, Sgb, Usb e da Si-Cobas per il trasporto ferroviario inizia stasera alle 21 fino alle 21 di domani. Per il trasporto aereo va dalla mezzanotte di oggi a quella di domani. Per le autostrade dalle 22 di oggi alle 22 di domani. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

