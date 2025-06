Trappola sessuale sullo yacht | donna attirata in cabina e aggredita

Un episodio scioccante scuote Pesaro: una donna, impiegata in un cantiere navale di Fano, è stata vittima di una trappola sessuale a bordo di uno yacht. Attirata con l’inganno nella cabina del capitano, ha vissuto momenti di angoscia e paura. La vicenda, ancora al centro dell’attenzione giudiziaria, solleva importanti questioni sulla tutela delle vittime e sulla prevenzione di simili reati. La cronaca di questa triste vicenda ci invita a riflettere sull’importanza di garantire sicurezza e rispetto a tutti.

Pesaro, 19 giugno 2025 – “D ammi un bacio, fammi vedere il seno.”: sono le parole risuonate nella testa di una donna, impiegata in un cantiere navale di Fano, mentre cercava di divincolarsi dalle mani di un collega che l’aveva attirata con l’inganno nella cabina del capitano. È la ricostruzione dell’episodio avvenuto nel primo pomeriggio del 3 giugno 2024, finito ieri all’attenzione del giudice del tribunale di Pesaro, davanti al quale un 39enne imprenditore fanese, titolare di una ditta che realizza interni per yacht, ha patteggiato una pena di un anno e due mesi, sospesa con subordinazione all’esito positivo del percorso per uomini maltrattanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Trappola sessuale sullo yacht: donna attirata in cabina e aggredita

In questa notizia si parla di: donna - attirata - cabina - trappola

Donna morta nel Reggiano, fermato l'ex compagno | La vittima è stata attirata in casa con l'inganno e soffocata - Una tragica vicenda scuote il reggiano: una donna è stata trovata morta dopo essere stata attirata in casa dal suo ex compagno.

Trappola sessuale sullo yacht: donna attirata in cabina e aggredita.

Fisioterapista sgozzata nel garage di casa: attirata con una trappola e accoltellata. Caccia all'aggressore: indagini sulla famiglia - Pare che la donna sia stata attirata nei garage, qualcuno avrebbe infatti disattivato il contatore dell'energia elettrica. Segnala leggo.it

Marano, picchiano 12enne e filmano pestaggio: attirata in trappola da compagne di classe - 30, ha raccontato la donna ai carabinieri, alcune ragazzine che frequentano la classe della figlia, una seconda media ... Da fanpage.it