Transizione digitale e sostenibile | due Master dall’alleanza tra Unisa e 24Ore Business School

Una nuova era di opportunità si apre grazie alla partnership tra UNISA e 24ORE Business School, che lanciano due innovativi Master di II livello dedicati alla transizione digitale e sostenibile. Un’occasione unica per formare professionisti qualificati, pronti a guidare il cambiamento nel mondo del lavoro. Da settembre 2025, potrai scegliere tra modalità online o in presenza a Roma, per diventare protagonista dell’evoluzione che plasmerà il futuro.

