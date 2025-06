Transizione di genere per i minori perché l' ultima decisione della Corte suprema è importante

La recente decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti rappresenta un punto di svolta nella delicata questione delle transizioni di genere tra i minori. Confermando la validità di una legge del Tennessee che vieta queste cure, il massimo tribunale stabilisce un precedente cruciale, influenzando le future politiche di altri stati e aprendo un dibattito acceso sulla tutela dei diritti dei giovani e sull’etica delle terapie di genere.

