Tragico incidente sul Lungotevere | muore una ragazza di 22 anni

Un tragico incidente scuote Roma: una giovane di soli 22 anni ha perso la vita in un grave scontro tra uno scooter e un minivan sul Lungotevere Flaminio. La tragedia, avvenuta intorno alle 12 di oggi, ha suscitato dolore e sgomento tra i cittadini. Restate aggiornati su questa drammatica vicenda e sulle ultime notizie seguendo DayItalianews, perché ogni dettaglio conta in momenti come questi.

Scontro fatale tra scooter e minivan a Roma. Grave incidente stradale oggi, giovedì 19 giugno, a Roma, lungo il tratto del Lungotevere Flaminio. A perdere la vita è stata una ragazza di 22 anni, rimasta coinvolta in uno scontro tra lo scooter su cui viaggiava e un minivan. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 12, all'altezza del civico 78 del Lungotevere Flaminio. La giovane era a bordo di uno scooter insieme a un ragazzo di 23 anni, quando il mezzo si è scontrato con un minivan condotto da un 28enne. Inutili i soccorsi per la giovane, ferito il passeggero. Nonostante i tentativi del personale del 118 di rianimarla, per la ragazza non c'è stato nulla da fare.

