Tragico incidente stradale sul Lungotevere Flaminio | una giovane perde la vita

Un tragico incidente scuote Roma: giovedì 19 giugno, una giovane di soli 22 anni perde la vita sul Lungotevere Flaminio in seguito a uno scontro fatale tra scooter e furgoncino. La città si ferma di fronte a questa tragedia che rattrista tutta la comunità.

Un tragico incidente ha scosso la capitale giovedì 19 giugno, quando una ragazza di 22 anni ha perso la vita dopo uno scontro tra lo scooter su cui viaggiava e un furgoncino. Il sinistro si è verificato intorno alle 12:00 sul Lungotevere Flaminio, uno dei punti nevralgici della città. Nonostante i tempestivi interventi dei soccorsi, la giovane non è riuscita a sopravvivere. La dinamica dell'incidente. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima si trovava su uno scooter Yamaha X-Max, condotto da una 23enne, quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e si è scontrata con un Volkswagen Caddy, alla cui guida c'era un 28enne.

