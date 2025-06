Tragico incidente stradale schianto nell’ora di punta | morta una ragazza di 22 anni

Un tragico incidente stradale all’ora di punta ha portato via la vita a una ragazza di soli 22 anni, un dolore che si aggiunge a un bilancio ormai troppo pesante tra i giovani. La strada si rivela ancora una volta la prima causa di morte sotto i trent’anni, un dato allarmante che richiede attenzione e azione immediata. È il momento di riflettere e di agire per cambiare questa tragica realtà.

Tra i giovani sotto i trent’anni, la prima causa di morte non è una malattia né una condizione genetica. È la strada. Lo certificano da anni le statistiche dell’Istat e dell’Organizzazione mondiale della sanità: gli incidenti stradali mietono più vittime di qualsiasi altra evenienza in quella fascia d’età. Un quadro drammatico che si ripete ogni settimana, spesso con dinamiche simili, troppo spesso con protagonisti che avevano ancora tutta la vita davanti. >> “Io nel garage con.”. Michelle Hunziker, confessione bollentissima: vuota il sacco, di chi ha parlato. Ora si spiega tutto Una delle immagini più ricorrenti di questa tragedia generazionale è lo scooter accartocciato, i caschi sull’asfalto e l’intervento disperato dei soccorsi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

