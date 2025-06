Tragedia sul Gran Sasso | ci sono degli indagati per la morte degli alpinisti

La tragica vicenda sul Gran Sasso ha sconvolto tutta Italia, portando ora a un importante sviluppo nelle indagini. Dopo mesi di incertezza, la procura di Teramo ha individuato degli indagati nella tragica morte degli alpinisti Luca Perazzini e Cristian Gualdi. Un passo decisivo verso la verità , che potrebbe cambiare radicalmente il corso delle indagini e portare giustizia alle vittime e ai loro familiari.

Rimini, 19 giugno 2025 – Cambia tutto nell’ambito dell’ inchiesta della procura di Teramo per fare piena luce sulla tragedia del Gran Sasso, quella in cui persero la vita a fine dicembre scorso gli amici alpinisti santarcangiolesi Luca Perazzini e Cristian Gualdi. A cambiare, ancor più che la sostanza, in questo caso è la forma. Quella del fascicolo d’inchiesta che era stato aperto in Abruzzo inizialmente a carico di ignoti. Nei giorni scorsi infatti, l’inchiesta affidata ai carabinieri di Assergi ha portato a cambiare la forma del fascicolo, convertito in ’a carico di noti’. Una dicitura giudiziaria che la dice lunga sullo sviluppo degli accertamenti sulla macchina dei soccorsi messa in campo tra il 22 dicembre (giorno della scomparsa degli alpinisti) al 27 dicembre, quando i corpi di Cristian Gualdi e Luca Perazzini, di 48 e 42 anni, riaffiorarono dalla neve depositatasi nel canalone della Valle dell’Inferno, dove i due si erano dispersi per la tormenta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tragedia sul Gran Sasso: ci sono degli indagati per la morte degli alpinisti

