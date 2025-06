Tragedia sfiorata in tribuna ad Halle il direttore | Ci scusiamo non era mai accaduto

Una giornata che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia, ma per fortuna si è conclusa con un lieto fine. Durante l’ATP 500 di Halle, un cartellone pubblicitario si è staccato dalla tribuna, colpendo una spettatrice di 62 anni. L’incidente, mai accaduto prima, ha scosso tutti: il direttore dell’evento si è subito scusato e ha assicurato misure più rigorose per garantire la sicurezza di tutti. La donna, fortunatamente, sta bene e ha lasciato l’impianto con solo un po’ di ghiaccio sul collo.

Un cartellone pubblicitario si è staccato dal secondo anello della tribuna e ha colpito una signora presente nel settore inferiore. È accaduto ad Halle, nell’ATP 500 di preparazione a Wimbledon dove è presente anche Jannik Sinner, durante il match tra Alexander Zverev e Marcos Giron. La donna, 62enne, per fortuna non ha avuto gravi ripercussioni e ha lasciato l’impianto sulle sue gambe, tenendo soltanto una borsa di ghiaccio sul collo gentilmente offerta da Zverev. A tornare sull’accaduto è stato Ralf Weber, direttore del Terra Wortmann Open, che si è subito scusato per quanto successo. “Non si è mai verificato nulla di simile nei nostri 32 anni di storia del torneo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tragedia sfiorata in tribuna ad Halle, il direttore: “Ci scusiamo, non era mai accaduto”

