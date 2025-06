Tragedia nel Trevigiano | 21enne annega nel Piave sotto gli occhi degli amici

Una tragedia sconvolge il Trevigiano all’inizio dell’estate: un giovane di 21 anni, residente in Friuli, ha perso la vita nel Piave, sotto gli occhi degli amici, dopo essersi tuffato e non aver più riemerso. Un dramma che ci ricorda quanto la sicurezza in acqua sia fondamentale. La comunità si stringe attorno alla famiglia, mentre le indagini cercano di fare luce sulla vicenda.

Un nuovo dramma si consuma all'inizio dell'estate. Un ragazzo di 21 anni ha perso la vita dopo essersi tuffato nel fiume Piave, nel territorio di San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso. A dare l'allarme è stata un' amica presente sulla riva, sconvolta da quanto accaduto. La vittima è un giovane venezuelano residente in Friuli. Il giovane, di origine venezuelana e residente nel Pordenonese, si trovava con un gruppo di amici su una spiaggetta nei pressi di Fagarè. Erano andati lì per trascorrere qualche ora di svago, ma nel tardo pomeriggio la situazione è precipitata.

