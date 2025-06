La sfortuna colpisce ancora il Napoli: l’affare De Bruyne salta clamorosamente a causa di vincoli contrattuali intricati. Dopo aver dominato lo scudetto, il club azzurro aveva puntato forte sull’acquisto di uno dei centrocampisti più talentuosi al mondo, ma le complicazioni burocratiche hanno frenato i sogni di rinforzo. Un colpo duro per la squadra e i tifosi, che ora si chiedono quali saranno le prossime mosse della società per rinforzare l’organico.

TRAGEDIA NAPOLI: salta clamorosamente l’affare De Bruyne Colpa di alcuni vincoli contrattuali"> Il Napoli si sta rivelando il club italiano più attivo in questa prima fase del calciomercato. De Laurentiis non bada a spese. Il Napoli si sta rivelando il club italiano più attivo in questa prima fase del calciomercato. Dopo la straordinaria conquista dello Scudetto, il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di non fermarsi e vuole costruire una squadra in grado di confermarsi in Italia e fare il salto di qualità anche in Europa. L’obiettivo è chiaro: mantenere l’entusiasmo, rafforzare la rosa e garantire continuità a un progetto vincente. 🔗 Leggi su Napolipiu.com