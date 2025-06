Tragedia in montagna escursionista di 64 anni muore in Grignetta

Una tragica goccia nel mare delle vette: un escursionista di 64 anni ha perso la vita sulla maestosa Grignetta, lasciando in tutti noi un senso di vuoto e rispetto per le insidie della natura. Era immerso nella sfida della Direttissima, quando il suo cammino si è interrotto improvvisamente. La montagna ci ricorda quanto il rispetto e la prudenza siano fondamentali. Restate con noi per gli aggiornamenti.

Lecco – Un uomo di 64 anni è morto oggi, giovedì 19 giugno, sulla Grignetta, in provincia di Lecco. L’escursionista era ai piedi della Direttissima, una via attrezzata con catene e supporti, nella zona del caminetto Pagani, quando altre persone hanno notato il corpo senza vita. In posto soccorritori dell'eliambulanza di Areu e tecnici del Soccorso alpino. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tragedia in montagna, escursionista di 64 anni muore in Grignetta

