Tragedia in Grignetta morto escursionista 64enne | è precipitato sul sentiero Direttissima

Una tranquilla escursione si è trasformata in tragedia questa mattina sulla Grignetta, dove un escursionista di 64 anni ha perso la vita dopo una caduta sul sentiero Direttissima. L'incidente, avvenuto nei pressi del Caminetto Pagani, ha suscitato grande commozione e attenzione: i soccorsi sono intervenuti immediatamente, ma purtroppo per lui non c’era già più nulla da fare. È un dolore che scuote tutta la comunità degli amanti della montagna, ricordandoci quanto sia fondamentale rispettare sempre le regole e la prudenza.

Intorno alle 9 di questa mattina, un uomo di 64 anni è precipitato nei pressi del Caminetto Pagani, lungo il sentiero attrezzato della "Direttissima" in Grignetta, perdendo la vita. I soccorsi L’allarme è stato lanciato da altri escursionisti al numero unico per le emergenze 112. La. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Tragedia in Grignetta, morto escursionista 64enne: è precipitato sul sentiero Direttissima

In questa notizia si parla di: grignetta - precipitato - sentiero - direttissima

Tragedia in Grignetta, morto escursionista 64enne: è precipitato sul sentiero Direttissima; Le sfiora le mani ma lei precipita e muore sul sentiero della Direttissima in Grignetta; Tragedia: precipita sulla Direttissima in Grignetta, muore 64enne.

Tragedia in Grignetta: escursionista precipita nella zona del caminetto Pagani - A notare il corpo è stato un gruppo di escursionisti che ha subito lanciato l’allarme L’incidente mortale è avvenuto sulla Direttissima. Secondo msn.com

Lecco, precipita in un canalone sulla Grignetta: muore un escursionista di 25 anni - Un ragazzo di 25 anni è morto in ospedale poco dopo essere precipitato mentre percorreva il sentiero della Direttissima sulla Grignetta, montagna della provincia di Lecco. Da fanpage.it