Tragedia in città | giù dal soppalco 70enne perde la vita

Una tragedia scuote il cuore della città, a pochi passi dall'Arco di Traiano. Un uomo di 70 anni ha perso la vita in un incidente domestico che ha sconvolto tutti. Stando alle prime ricostruzioni, un'improvvisa caduta dal soppalco ha avuto conseguenze fatali. Immediato l'intervento dei soccorritori, ma purtroppo non è stato possibile salvare l’uomo. La comunità si stringe intorno alla famiglia colpita da questa tragica perdita.

Tempo di lettura: < 1 minuto Una tragedia nel cuore della città a due passi dall’Arco di Traiano. Un uomo, 70enne, è deceduto a seguito di un grave incidente domestico avvenuto in un’abitazione situata nella centralissima via Traiano. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe rimasto vittima di una caduta accidentale all’interno della propria abitazione. Unvolo giù dal soppalco per circa due metri non gli avrebbe lasciato scampo. Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, ma purtroppo ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it