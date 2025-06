Tragedia in cava muore schiacciato da un mezzo meccanico | vittima un operaio 65enne

trovato il suo corpo senza vita tra le macchine. La tragedia di questa cava ci ricorda ancora una volta quanto il rischio possa essere dietro ogni angolo, anche per chi conosce bene il proprio mestiere. Un dolore profondo ha colpito una comunità e ci invita a riflettere sulla sicurezza sul lavoro, affinché nessun altro possa più perdere la vita in un istante.

Il rumore dei macchinari si mescola ogni giorno al vento e alla polvere, in un angolo d’Italia dove il lavoro si misura in fatica e silenzio. Un uomo esperto, abituato a gesti ripetuti, a conoscere le macchine meglio delle parole. Anche ieri, come sempre, era lì, con la tuta impolverata e le mani forti. Poi qualcosa è andato storto. Un istante. Il clangore di un mezzo in movimento. E il silenzio. I colleghi si sono accorti troppo tardi. Hanno urlato, chiamato aiuto, ma non c’era piĂą nulla da fare. I soccorsi sono arrivati in fretta, ma l’uomo era giĂ privo di vita. Un’altra giornata di lavoro si è trasformata in tragedia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Tragedia in cava, muore schiacciato da un mezzo meccanico: vittima un operaio 65enne

