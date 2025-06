Tragedia dopo il concorso docenti la deputata Irene Manzi commemora l’insegnante | La sua morte solleva rabbia la scuola ha bisogno di più attenzione e stabilità

Una tragedia che scuote il mondo dell’istruzione: Alessandra Casilli, docente precaria del liceo “Lorenzo Rocci” di Fara Sabina, perde la vita in circostanze drammatiche, suscitando rabbia e sofferenza. La deputata Irene Manzi ha voluto ricordarla con parole cariche di dolore e speranza, sottolineando quanto la scuola necessiti di più attenzione e stabilità. È un appello all’azione per garantire un futuro più sicuro e giusto per insegnanti e studenti.

"Chi era Alessandra Casilli? Era una docente precaria del liceo classico scientifico linguistico statale 'Lorenzo Rocci' di Fara Sabina". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: tragedia - concorso - docenti - deputata

