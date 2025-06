Tragedia del Mottarone al via il nuovo processo

Il dolore e la giustizia si incrociano di nuovo sul Mottarone. Oggi, giovedì 19 giugno, prende il via il nuovo processo per la tragedia che ha spezzato 14 vite, nel tentativo di fare luce su una delle pagine più oscure della nostra storia recente. Con ogni testimone e ogni prova, si cerca di fare chiarezza e di rendere giustizia alle vittime. La verità può finalmente emergere.

Ha preso il via oggi, giovedì 19 giugno, il nuovo processo per la tragedia della funivia del Mottarone, che ha portato alla morte di 14 persone. Questa mattina, nel tribunale di Verbania, si è infatti tenuta la nuova udienza preliminare, dopo la decisione, dell'ottobre scorso, del Gup di.

