Tragedia a Jesi mamma trovata morta sul balcone | sul corpo segni di coltellate tra le ipotesi una depressione

Il dramma è avvenuto ieri pomeriggio, 18 giugno. Erano circa le 15 quando i genitori di una ragazza (una 30enne) preoccupati per le mancate risposte della figlia al cellulare, hanno aperto la porta di casa. I genitori hanno trovato la loro figlia stesa sul balcone, ormai priva di vita. Aveva sul corpo segni di alcune coltellate, che le sono state fatali. Nonostante lo choc, hanno trovato il coraggio di chiamare aiuto al 112. Una chiamata disperata di intervento per cercare di salvare la loro figlia, da poco divenuta mamma. I soccorsi sanitari sono arrivati prestissimo in quell'abitazione nel quartiere a ridosso dell'ospedale.