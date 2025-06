Traffico Roma del 19-06-2025 ore 20 | 30

Benvenuti a tutti i nostri ascoltatori di Luceverde Roma. Questa sera, alle ore 20:30 del 19 giugno 2025, vi aggiornano sul traffico e le emergenze in tempo reale nella capitale. Tra incidenti, riaperture e scioperi nazionali, la mobilità romana si presenta complessa. Restate con noi per scoprire tutte le informazioni utili a pianificare al meglio il vostro viaggio e affrontare la serata senza stress. E ora, scopriamo cosa sta succedendo in città.

Luceverde Roma Buonasera e ben trovati in studio Sonia cerquetani sulla A1 Roma Napoli dopo l'incidente A che ora chiude tra svincolo A24 e Valmontone verso Napoli a Roma Ha riaperto al sito Lungotevere Flaminio prima chiuso per incidente da Ponte Duca d'Aosta a Piazza Gentile da Fabriano domani venerd√¨ 20 giugno trasporti a rischio per uno sciopero generale nazionale di 24 ore nella capitale lo sciopero interesser√† l'intera rete Atac i bus di Roma TPL e quelli in subaffidamento oltre a Cotral e ad altre aziende del trasporto nel Lazio come autoservizi Troiani e autoservizi Tuscia il servizio Sara garantito esclusivamente da inizio turno alle 8:30 e poi dalle 17 alle 20 registrazione interesser√† anche il trasporto ferroviario con le linee Trenitalia √® italo a rischio gi√† a partire dalle 21 di oggi e sino alla stessa ora di domani ma per i dettagli queste ed altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it ¬© Romadailynews.it - Traffico Roma del 19-06-2025 ore 20:30

