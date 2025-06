Traffico Roma del 19-06-2025 ore 16 | 30

Se vi trovate nel cuore di Roma il 19 giugno 2025 alle 16:30, preparatevi a un pomeriggio all'insegna delle sfide alla viabilità. Tra incidenti e incendi, la Capitale si anima con code e disagi su Lungotevere Flaminio, Viale Palmiro Togliatti e sulla Salaria. Restate aggiornati con Roma Infomobilità, perché conoscere le condizioni del traffico è fondamentale per pianificare al meglio i vostri spostamenti. Ricordiamo che...

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità momentaneamente chiuso per incidente Lungotevere Flaminio da Ponte Duca d'Aosta piazzale Gentile da Fabriano altri incidenti con disagi al traffico su Viale Palmiro Togliatti altezza via dei Gelsi e poi sulla Salaria nei pressi dell'aeroporto dell'Urbe in uscita da Roma lunghe code per incendio su via del Mare altezza Vitinia nelle due direzioni ricordiamo che domani venerdì 20 giugno trasporti a rischio per uno sciopero generale nazionale di 24 ore nella capitale lo sciopero interesserà l'intera rete Atac i bus gestiti da privati e linee Cotral il servizio Sara garantito esclusivamente da inizio turno alle 8:30 e poi dalle 17 alle 20 al di fuori di questo orario saranno possibili cancellazioni ritardi e interruzioni del servizio l'agitazione interesserà anche il trasporto ferroviario con le linee Trenitalia e Italo a rischio già a partire dalle 21 di oggi e alla stessa ora di domani a scioperare domani anche il settore aereo con voli garantiti nelle sole fasce orarie dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21 https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 19-06-2025 ore 16:30

roma - traffico - sciopero - altezza

