Se oggi viaggiare nel cuore di Roma sembra una sfida, niente paura: le ultime info di Roma Infomobilità ci aggiornano su incidenti e rallentamenti lungo via del Foro Italico, la Salaria e il Raccordo Anulare. Conoscere i dettagli in tempo reale permette di scegliere percorsi alternativi e arrivare puntuali a destinazione. Scopriamo insieme come affrontare al meglio la giornata, evitando stress e ritardi.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità per un incidente code via del Foro Italico da Corso di Francia via Salaria verso San Giovanni per un incendio di sterpaglie rallentamenti lungo la Pontina all'altezza del raccordo anulare e sullo stesso raccordo anulare tra la Roma Fiumicino e la Pontina dopo la tappa Romana mille Mi Riparte verso il nord fino a cessate esigenze di sabato 21 giugno per lo smontaggio delle strutture resta chiusa al traffico via Veneto tra Largo Fellini e via Ludovisi verso Piazza Barberini domani venerdì 20 giugno trasporti a rischio per uno sciopero generale nazionale di 24 ore nella capitale lo sciopero interesserà l'intera rete Atac i bus e gestiti da privati e le linee Cotral il servizio Sara garantito esclusivamente la inizio turno alle 8:30 e poi dalle 17 alle 20 al di fuori di questi orari saranno possibili cancellazioni ritardi o interruzioni servizio l'agitazione interesserà anche trasporto ferroviario con le linee Trenitalia Italo a rischio già a partire dalle 21 di oggi e sino alla stessa ora di domani a scioperare sempre domani anche il settore con voli garantiti nelle sole fasce orarie dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21 https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 19-06-2025 ore 14:30

