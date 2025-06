Traffico Roma del 19-06-2025 ore 11 | 30

Se vi trovate nel traffico di Roma il 19 giugno 2025 alle 11:30, preparatevi a rallentamenti e deviazioni. La città , infatti, sta affrontando lavori di manutenzione sul raccordo anulare, con alcune corsie chiuse tra Bufalotta e Tuscolana in direzione Salaria, e un incidente sulla A24 tra Viale dello Scalo e San Lorenzo. Restate aggiornati e pianificate con attenzione il vostro spostamento, perché ogni dettaglio può fare la differenza.

Roma infomobilitĂ un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilitĂ sul raccordo anulare per lavori di manutenzione e la corsia tra gli svincoli Bufalotta e Tuscolana in direzione Salaria è chiusa anche la corsia tra gli svincoli Trionfale ospedale Sant'Andrea intanto sulla tratto Urbano della A24 per 5 km tra l'allacciamento per il raccordo anulare lo svincolo della tangenziale in viale dello Scalo San Lorenzo incidente all'altezza di via dei Reti e traffico rallentato intervento dei vigili del fuoco invece tra via Salaria via Viterbo per un auto privata in fiamme il traffico è intenso e sono forti rallentamenti tra Corso d'Italia via Salaria via Viterbo via Nizza chiusa poi la rampa di uscita di viale Muro Torto in direzione di Porta Pinciana sul lungotevere traffico rallentato dall'isola Tiberina Ponte pasa in Piazza Cavour possibili modifiche della viabilitĂ per l'evento in programma nella sede della Corte di Cassazione Tina è in via Veneto prosegue la chiusura al traffico da Porta Pinciana a via Boncompagni per smontare le strutture utilizzate per la Millemiglia https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it