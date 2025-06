Traffico Roma del 19-06-2025 ore 08 | 30

Ben trovati cari ascoltatori di Luceverde Roma, ecco l’aggiornamento sul traffico alle prime luci del mattino. La giornata si presenta particolarmente intensa sulle principali arterie della capitale, con code e rallentamenti che coinvolgono il raccordo anulare, la Cassia, la Flaminia e altre vie strategiche. Restate sintonizzati per tutte le ultime novità e consigli utili per muoversi più agevolmente in città.

Luceverde Roma ben trovati dalla redazione traffico intenso sul raccordo anulare con code a tratti in carreggiata interna dalla diramazione Roma nord alla 24 e proseguendo dalla rallentamenti e code anche in esterna dal Aurelia alla Flaminia e dalla Roma Fiumicino alla Tuscolana code sulla Cassia e la Flaminia rispettivamente dalla Giustiniana Tomba di Nerone e da Labaro a via dei Due Ponti stessa situazione sulla Salaria con incolonnamenti da Villa Spada via dei Prati Fiscali code sul tratto Urbano della A24 verso la tangenziale est tu la stessa tangenziale est code dalla Tiburtina a via Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico è da Largo Passamonti a viale Castrense in direzione di San Giovanni nel quadrante Sud rallentamenti e code sulla via Ostiense la via del mare tra Acilia e Vitinia altre cose sulla Pontina a tratti da Pomezia al Raccordo stessa situazione sulla Appia con code registrate dalla via dei Laghi a via delle Capannelle Infine per un incidente prudenza nel percorrere viale Antonino di San Giuliano all'altezza di più della Farnesina

