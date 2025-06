Traffico Roma del 19-06-2025 ore 07 | 30

Benvenuti a questa analisi del traffico di questa mattina a Roma. Alle 07:30 del 19 giugno 2025, si registrano lunghe code sul tratto urbano dell’A24, causate da un veicolo in panne e lavori in corso. La situazione si estende anche sul Raccordo Anulare e sulla via Trionfale, con diverse congestioni che interessano i principali snodi della città. Scopriamo insieme come muoversi al meglio in questa giornata trafficata.

Luceverde Roma ben trovati dalla redazione per un veicolo in panne lunghe code sul tratto Urbano della A24 dal raccordo a via di Portonaccio verso la tangenziale est code per lavori sul raccordo salario Settebagni all'altezza di vallericca verso Roma prime code sul Raccordo Anulare in carreggiata interna dalla Casilina all'appia corre sulla via trionfale dal raccordo al San Filippo Neri Anche a causa della chiusura per lavori tra via dell'Acquedotto Paolo e Viale dei monfortani Come di consueto poi particolarmente trafficate la via Aurelia con code dal raccordo a via Aurelia Antica e la Cassia e la Flaminia con code rispettivamente dal raccordo a Tomba di Nerone e da Labaro a via dei Due Ponti sulla tangenziale est e rallentamenti da via delle Valli a via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico è da via Prenestina viale Castrense verso San Giovanni il quadrante Sud sempre per il traffico intenso rallentamenti con code sulla via Ostiense la via del Mare 3 Acilia Vitinia altre cose sulla Pontina da Pomezia Castel Romano stessa situazione sulla Appia con co via di laghi e via delle Capannelle per urgenti lavori infine Vi ricordo che è chiusa via di Valle Aurelia tra via Bonaccorsi e Piazza della Fornace veschi come sempre per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma.