Traffico Lazio del 19-06-2025 ore 17 | 30

Ben trovati da Sonia Cerquetani con l’aggiornamento sul traffico del Lazio alle ore 17:30 del 19 giugno 2025. Tra code e incidenti, la situazione si presenta complessa sulle principali arterie stradali, con rallentamenti tra Roma e Napoli e traffico intenso su molte vie cittadine. Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e consigli utili per affrontare al meglio il vostro viaggio. La situazione resta in evoluzione, quindi è importante monitorare costantemente gli sviluppi.

Luceverde Lazio ben trovati dalla redazione in studio Sonia cerquetani sulla A1 Roma Napoli incidente con code di 3 km tra svincolo A24 e Valmontone verso Napoli a Roma ancora chiuso per incidente Lungotevere Flaminio da Ponte Duca d'Aosta a Piazza Gentile da Fabriano trafficate un raccordo anulare code a tratti in carreggiata interna tra Cassia Veientana e Salaria e poi più avanti tra la Bufalotta e lo svincolo A24 è in esterna dalla Roma Fiumicino alla via Appia domani venerdì 20 giugno tra il rischio per uno sciopero generale nazionale di 24 ore nella capitale lo sciopero interesserà l'intera rete Atac i buste di Roma TPL e quelli in subaffitto oltre a Cotral e ad altre aziende del trasporto locale nel Lazio come autoservizi Troiani e autoservizi Tuscia e le servizio Sara garantito esclusivamente dai Alle 8:30 e poi dalle 17 alle 20 l'agitazione interesserà anche il trasporto ferroviario con le linee Trenitalia e Italo a rischio già partire dalle 21 di oggi fino alla stessa ora di domani