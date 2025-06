Traffico Lazio del 19-06-2025 ore 09 | 30

Traffico intensissimo nel Lazio alle 09:30 del 19 giugno 2025, con code sulla A1 tra Fiano Romano e Ponzano Romano in direzione Firenze e rallentamenti sul Raccordo Anulare tra Cassia bis e Flaminia, proseguendo tra Casilina e Fiumicino per lavori di manutenzione. Nelle stazioni di Orte e Roma Termini, il flusso è soggetto a variazioni. Restate aggiornati per affrontare al meglio i vostri spostamenti odierni.

Luceverde Lazio trovati dalla redazione code per lavori sulla A1 Roma Firenze tra Fiano Romano e Ponzano romano-soratte in direzione di Firenze a Roma ancora intenso il traffico sul Raccordo Anulare tratto in carreggiata interna tra le uscite Cassia bis e Flaminia e successivamente tra la Casilina e la Roma Fiumicino in carreggiata esterna rallentamenti dalla Pontina alla Tuscolana per lavori di manutenzione Nelle stazioni di Orte Roma Termini dalle 10 alle 13 alcuni treni delle linee Roma Pisa Leonardo Express Roma Firenze Ed fl4 Roma Albano Frascati saranno interessate da variazioni di orario e limitazioni di percorso previste corse con bus sostitutivi da Roma Termini a Fiumicino aeroporto e da Orvieto a Roma Termini domani venerdì 20 giugno trasporti a rischio per uno sciopero generale nazionale di 24 ore nella capitale lo sciopero interesserĂ l'intera rete Atac i bus di Roma TPL e quelle in subaffidamento oltre a Cotral e ad altre aziende del trasporto locale nel Lazio come autoservizi Troiani autoservizi Tuscia il servizio Sara garantito esclusivamente da inizio turno alle 8:30 e poi dalle 17 alle 20 la mobilitazione interesserĂ anche trasporto ferroviario con delle linee Trenitalia Italo a rischio giĂ a partire dalle 21 di oggi e sino alla stessa ora di domani da Francesca Ilaria è tutto grazie per l'ascolto un servizio alcune dell'ACI in lavorazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 19-06-2025 ore 09:30

In questa notizia si parla di: roma - traffico - lazio - firenze

Traffico Roma del 13-05-2025 ore 11:30 - Il 13 maggio 2025, alle 11:30, il traffico a Roma si presenta particolarmente intenso. Secondo le notizie di Luceverde Roma, si segnalano code significative sulla Cassia, dal raccordo a via di Grottarossa, e sulla Flaminia in direzione della Salaria, da Labaro a via dei Due Ponti.

REGIONALE LAZIO, TRENITALIA - MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE SULLE LINEE ROMA–CESANO/VITERBO, ROMA–TIVOLI, ROMA–NETTUNO, ROMA–CHIUSI E FIRENZE–ROMA Modifiche alla circolazione dei treni nei giorni 1°, 3-14 giugno per lavori Vai su Facebook

L’estate di fuoco dei binari di Roma e Lazio. Cantieri in arrivo: treni cancellati e corse limitate; Maltempo Lazio: disagi a Roma tra chiusure e allagamenti; Caos treni a Roma blocca l'Italia, Rfi: Ripristinata circolazione. Termini, in coda da due ore.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2025 ore 16:25 - Astral infomobilità per isolati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio giornata complicata ... romadailynews.it scrive

Allerta traffico a Roma e nel Lazio: weekend da bollino rosso per il rientro dalle vacanze - Il centro di coordinamento nazionale del ministero dell’Interno “Viabilità Italia” ha diramato un’allerta bollino rosso per il traffico ... Da roma.repubblica.it