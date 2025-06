Traffico di droga in Germania 24enne stanato nel casertano

Nel cuore di Castel Volturno, un giovane di 24 anni destinato a cambiamenti radicali della sua vita, è stato catturato durante un’operazione di alto impatto. Ricercato in tutta Europa per traffico di droga, il suo arresto rappresenta un importante colpo alle attività criminali transnazionali. La vicenda mette in luce l’efficacia delle forze dell’ordine nel combattere il crimine organizzato e la determinazione nella lotta alla criminalità internazionale.

Un 24enne, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria tedesca per traffico di droga, è stato arrestato nel corso di un’operazione ad Alto Impatto che è stata eseguita nella giornata di mercoledì a Castel Volturno. L’uomo è finito in carcere. Nel corso. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Traffico di droga in Germania, 24enne stanato nel casertano

