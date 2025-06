Tradizioni verso il Gioco del Ponte | traffico modificato per il montaggio del carrello

Prepariamoci a vivere un’edizione indimenticabile del Gioco del Ponte 2025! In occasione di questa tradizione secolare, la città si trasforma per permettere il montaggio del carrello e lo svolgimento della storica sfida. Per garantire la sicurezza e il successo dell’evento, il traffico sarà modificato con chiusure e deviazioni temporanee, ma il passaggio pedonale e alcune vie resteranno comunque aperte. Scopriamo insieme come muoverci e godere appieno di questa celebrazione unica!

In occasione dell'edizione 2025 del Gioco del Ponte, in programma sabato 28 giugno, sono previste modifiche alla viabilità cittadina, con il Ponte di Mezzo che sarà chiuso al traffico veicolare dalle ore 6 del 23 giugno e fino alle ore 20 del 5 luglio. Rimarrà comunque garantito il passaggio.

