Tradimento anticipazioni 20 giugno | Oylum e Tolg si incontrano ma succede qualcosa di terribile

Un'altra tragedia è alle porte, stavolta c'entra Asli. Doppio appuntamento con la soap turca, domani su Canale: scopriamo cosa succederà. Finalmente Tolga e Oylum hanno la possibilità di incontrarsi e chiarirsi, ma l'incontro finirà in tragedia. Scopriamo cosa succederà nel doppio appuntamento di domani di Tradimento, in onda sia alle 14.10 che alle 21.30 su Canale 5. Negli episodi precedenti Dopo essere stato lasciato da Guzide, Sezai ha avuto un malore ed è stato ricoverato in ospedale; naturalmente, Ipek non si è lasciata sfuggire l'occasione per dare la colpa alla giudice. Nel frattempo Tolga, nel mezzo di un periodo molto difficile, ha incontrato una vecchia amica: si tratta di Asli, appena tornata da un viaggio in India.