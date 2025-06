Tra poco più di una settimana l' appuntamento a Napoli dove i prossimi palinsesti verranno presentati ai giornalisti

Tra meno di una settimana, Napoli sarà al centro dell'attenzione televisiva: i nuovi palinsesti saranno svelati ai giornalisti e agli appassionati. Tra le voci più attese, quella di Barbara D’Urso, che potrebbe tornare in Rai dopo aver dominato le scene di Mediaset. La sua presenza in vista della stagione 2025/2026 alimenta il gossip e suscita curiosità. Ma cosa ci riserverà il futuro? Scopriamolo insieme, perché il mondo della TV è pronto a sorprenderci ancora.

B arbara D’Urso torna in tv? La bomba, come è sua abitudine, l’ha sganciata Davide Maggio. Per la conduttrice napoletana, ex volto di punta di Mediaset, è previsto un impegno in Rai. Il suo nome dovrebbe essere annunciato alla conferenza di presentazione dell’offerta della Tv di Stato per la stagione 20252026, in programma a Napoli il 27 giugno. Barbara D’Urso: «Tv trash? Ho fatto quello che mi chiedevano. Tornerò presto» X Leggi anche › Barbara d’Urso: «Quando ho lasciato Mediaset sono spariti tutti. Sono andata all’estero per il troppo dolore» Barbara D’Urso, nei palinsesti Rai spunta il suo nome. 🔗 Leggi su Iodonna.it