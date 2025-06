Tra Ndoye e Beukema il Bologne chiede al Napoli una settantina di milioni Corsport

Il mercato si infiamma tra Napoli e Bologna, con il club azzurro pronto a investire circa settanta milioni di euro per assicurarsi talenti di livello internazionale. Secondo il Corsport, l’interesse si concentra sull’esterno d’attacco Svizzero Ndoye e sul difensore olandese Beukema, obiettivi prioritari per rafforzare la rosa e puntare in alto. Ma quali sono le strategie e le sfide che attendo le trattative? Restate sintonizzati, perché il calciomercato non smette mai di sorprendere.

Il Corriere dello Sport, con Fabio Tarantino, scrive delle trattative lungo l’asse Napoli-Bologna. La societĂ azzurra vorrebbe sia l’esterno d’attacco svizzero Ndoye che il difensore centrale olandese Beukema. Scrive il Corsport: Non è un mistero, per il Bologna, l’interesse del Napoli per Ndoye ma anche per Sam Beukema (26), il primo obiettivo per la difesa. Anche lui in vacanza a Ibiza. De Laurentiis vorrebbe procedere per entrambi, il Bologna non solo fa muro ma spara alto e insiste: apertura per una sola cessione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Tra Ndoye e Beukema, il Bologne chiede al Napoli una settantina di milioni (Corsport)

