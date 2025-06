Tra arte sacra e cammini lauretani Doppia mostra nell’anno giubilare

Per il Giubileo 2025, Macerata e l’Abbadia di Fiastra si preparano a ospitare due straordinarie mostre che uniscono arte sacra e cammini spirituali, offrendo un percorso emozionante tra storia, fede e cultura. Un’occasione imperdibile per riscoprire l’incanto delle opere di Matisse e il fascino dei sentieri lauretani, promuovendo un dialogo profondo tra passato e presente. Questi eventi rappresentano un patrimonio prezioso per rafforzare le radici identitarie della nostra regione...

di Gaia Gennaretti Per il Giubileo 2025, Macerata e l’Abbadia di Fiastra ospiteranno due mostre uniche per riscoprire l’arte sacra di Matisse e i cammini lauretani. "Due mostre - ha affermato il presidente della Regione, Francesco Acquaroli - che non solo ci arricchiranno ma ci condurranno alla scoperta del valore profondo delle nostre identità e delle nostre radici". Ieri mattina, a Palazzo Raffaello ad Ancona, sono stati presentati due eventi espositivi che fanno parte del programma delle iniziative organizzate nelle Marche in occasione dell’anno giubilare: "Matisse e la Cappella di Vence - Come farfalle in volo: le casule", e "Pellegrini di speranza tra Roma e Loreto - Documenti, cartografia e oggetti di antichi viaggiatori tra XVI e XIX secolo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tra arte sacra e cammini lauretani. Doppia mostra nell’anno giubilare

