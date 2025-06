Tour gonfiati Venditti | Il sold out non è incorporato va conquistato

L’attesa per il nuovo tour di Venditti si fa rovente, ma dietro le quinte si nascondono inganni e trucchetti che mettono a rischio la vera passione musicale. Federico Zampaglione ha aperto gli occhi su un sistema ingannevole che sfrutta i sold out falsi, danneggiando artisti e fan. La sfida è ardua, ma ora più che mai, bisogna conquistare il vero cuore della musica, al di là delle apparenze.

A scoperchiare il vaso di Pandora ci ha pensato Federico Zampaglione. Il leader di Tiromancino, con un lungo post su Facebook divenuto rapidamente virale, ha denunciato il «diabolico meccanismo» dei finti sold out che si ripercuote sugli artisti, rischiando di rovinarne irrimediabilmente la carriera. Sul tema è intervenuto anche Antonello Venditti alla vigilia della prima tappa, chiaramente a Roma, del suo nuovo tour Notte prima degli esami 40th Annivesary, con cui festeggerà in giro per l’Italia i 40 anni del disco Cuore contenente il grande classico sulla maturità. Dalla fragilità dei giovani artisti all’impatto dei talent show passando per la vecchia generazione, il cantautore capitolino ha detto la sua su un sistema dove sembra che mai come ora si sia tirato troppo la corda. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Tour gonfiati, Venditti: «Il sold out non è incorporato, va conquistato»

