Tour de Suisse | una vetrina internazionale per Piuro e una festa per l' intera Valchiavenna

Il Tour de Suisse si conferma una vetrina internazionale per Piuro e la Valchiavenna, trasformandosi in una vera festa per l’intera regione. La quarta tappa, vinta dal portoghese João Almeida, ha acceso entusiasmo tra gli appassionati e valorizzato le meraviglie di questo angolo di Lombardia. Con il sole a fare da cornice e le spettacolari cascate a sfondo, questa giornata ha lasciato il segno, rafforzando il legame tra sport e natura. Un evento che entrerà nel cuore della Valchiavenna.

