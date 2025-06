Tour de France 2025 Carapaz | Andrò a caccia di tappe senza pensare alla classifica

si prepara a regalare emozioni autentiche e imprevedibili. Con Carapaz e Andr242 pronti a concentrarsi solo sulle tappe, senza l'ombra della classifica, la scena è pronta per un Tour de France 2025 ricco di scoperte e sfide ma senza le pressioni del podio. La corsa più amata d'Europa si appresta a scrivere nuove pagine di gloria, lasciando alle spalle polemiche e attese, per vivere nel massimo spettacolo del ciclismo.

Roma, 19 giugno 2025 – Archiviato non senza un codazzo di polemiche il Giro d'Italia 2025, è tempo per il mondo di ciclismo di pensare al Tour de France 2025, al via il 5 luglio da Lille: il discorso vale a maggior ragione per Richard Carapaz, il grande sconfitto del Colle delle Finestre insieme a Isaac Del Toro, rispettivamente terzo e secondo classificato alle spalle di Simon Yates. Ora tutto è alle spalle: davanti c'è una Grande Boucle che l'ecuadoriano vivrà a caccia di tappe, provando a bissare, se non addirittura migliorare, il bottino del 2024. Le dichiarazioni di Carapaz. Un anno fa il corridore dell' EF Education-EasyPost riuscì a imporsi a Superdévoluy, portando a casa pure la maglia a pois e il premio del supercombattivo dell'edizione: un fatturato da inseguire anche ora che l'obiettivo classifica generale sarà accantonato, come dichiarato sulle colonne di Marca e come in effetti già preannunciato nei mesi scorsi.