Tortura e uccide un 35enne poi lo seppellisce in un campo a Desio | confermata la condanna a 23 anni

Una vicenda agghiacciante ha sconvolto Desio: Sadik Ilhami, condannato a 23 anni, ha torturato e ucciso Omar Annaoui in un dramma culminato nel seppellimento in un campo. Alla base di questa atroce vicenda, un debito legato alla droga che ha portato alla perdita della ragione e alla furia violenta. Una storia di follia e crudeltà che ci ricorda quanto possa essere sottile il confine tra disperazione e tragedia. Continua a leggere.

Il 35enne Sadik Ilhami ha legato, picchiato e torturato il 53enne Omar Annaoui, per poi ucciderlo e seppellirlo in un campo a Desio. All'origine di tutto c'era un debito legato alla droga: l'omicida ha torturato la vittima per estorcerle il codice della sua carta di credito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: 35enne - campo - desio - tortura

Tortura e uccide un 35enne, poi lo seppellisce in un campo a Desio: confermata la condanna a 23 anni.

Tortura e uccide un 35enne, poi lo seppellisce in un campo a Desio: confermata la condanna a 23 anni - Il 35enne Sadik Ilhami ha legato, picchiato e torturato il 53enne Omar Annaoui, per poi ucciderlo e seppellirlo in un campo a Desio ... Secondo fanpage.it

Marocchino ucciso e seppellito a Desio, definitiva la condanna per il suo assassino - Ma il legale di Sadik Illhami, 35 anni, è convinto della sua innocenza e vuole rivolgersi alla Corte di Giustizia Europea ... Segnala msn.com